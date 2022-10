Após pedir votos a funcionários, fabricante de iates de luxo é multado em R$ 300 mil em SC

Por Carlos Juliano Barros |

Márcio Schaefer, dono da Schaefer Yatchs, foi gravado pedindo a seus empregados que votassem em candidatos bolsonaristas no primeiro turno, prática que configra assédio eleitoral ou ‘voto de cabresto moderno’; empresário negou a denúncia

“É importante votar em candidatos a deputados que estão ligados ao Bolsonaro para que as mudanças possam ocorrer”. A declaração de Márcio Schaefer, dono de uma fabricante de barcos de luxo de Santa Catarina, foi gravada por seus funcionários e levou o empresário ao banco dos réus por assédio eleitoral.



(Foto: Reprodução/Youtube/TVAL)

Leia mais:

Voto de cabresto moderno explode na reta final das eleições



Às vésperas do primeiro turno das eleições, Schaefer convocou uma reunião com os funcionários do estaleiro Schaefer Yatchs para defender votos no atual presidente da República e em seus aliados.



“Quem quiser levar um ‘santinho’, eu preparei com alguns candidatos”, disse ele na ocasião, assim como: “A família é o mais importante da democracia, eles querem acabar com a família”.



Ocorrida no ambiente de trabalho, a “reunião” contava ainda com cartazes com propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro (PL) fixados nas paredes. Tudo, porém, foi registrado por trabalhadores.



O áudio da reunião — gravado por um ex-empregado — e um vídeo com imagens dos cartazes foram revelados originalmente pelo site Jornalistas Livres, dez dias após o primeiro turno.



Além de pressionar os funcionários a votarem no Bolsonaro, Márcio Schaefer obriga os que estão na fábrica da Schaefer Yachts a trabalharem em meio a cartazes do presidente. A empresa é o maior estaleiro de iates e lanchas de luxo do Brasil. #Eleições2022 pic.twitter.com/uWYl1JacnS — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) October 12, 2022

Por causa dessas práticas, entendidas como assédio eleitoral por procuradores do Ministério Público do Trabalho (MPT), o órgão federal entrou em contato com a direção da empresa para a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), mas a companhia se recusou a assinar o documento. Por conta disso, o MPT moveu ação judicial contra o empresário.



“É evidente a prática assediadora e discriminatória imposta pelo réu, que, ao não aceitar eventual orientação política diferente da que pessoalmente defende, obriga o grupo de trabalhadores a realizar ações estranhas às obrigações do contrato de trabalho, em apoio a candidato ou partido que defende”, diz a ação. “E isso tudo sob a ameaça de fechamento da empresa e de perda de empregos”, prossegue o texto.



Mas a Schaefer Yatchs decidiu fechar acordo na Justiça com o MPT nesta quarta-feira (26). A empresa se comprometeu a pagar uma indenização de R$ 300 mil por danos morais coletivos e a adotar uma série de recomendações para não exercer qualquer tipo de influência sobre a posição política de seus trabalhadores.



Iate produzido pelo estaleiro Schaefer: empresa fez acordo com MPT após acusação de assédio eleitoral (Foto: Divulgação)

Em nota, o advogado do estaleiro, Giovane Canonica, afirma que “a empresa em nenhum momento coagiu, obrigou ou ofereceu benefício para que os colaboradores votassem em determinado candidato”.



A nota diz ainda que “jamais ocorreu qualquer tipo de ameaça de demissões” e que as notícias que vieram a público sobre o caso, ainda que descontextualizadas, comprovariam que não houve prática de ilícito.



“O Estaleiro Schaefer Yatchs repudia toda e qualquer forma de assédio, sobretudo quando vincula direitos e obrigações relativos à liberdade, ao trabalho e à justiça social”, finaliza a nota.