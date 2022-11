Íntegra da resposta da Vallourec

Posicionamento enviado para a reportagem sobre carvoaria parceira da Vallourec flagrada com trabalho escravo

Primeiramente, a Vallourec reafirma seu comprometimento com os princípios de responsabilidade social, especialmente a proteção aos direitos humanos e aos princípios éticos fundamentais que protegem a dignidade, respeito e liberdade dos colaboradores. Portanto, a Vallourec condena firmemente toda e qualquer forma de trabalho forçado/escravo ou análogo. A Vallourec celebrou contrato de venda de maciço florestal para a empresa Transportes e Terraplanagem Alterosa Ltda., não existindo, na ocasião, qualquer informação que apontasse desrespeito aos princípios mencionados acima. Essa premissa é inegociável, inclusive condição expressa, pela Vallourec, com qualquer fornecedor/parceiro comercial, tal como consta no contrato de compra e venda em questão. A Vallourec vem acompanhando o caso e está à disposição das autoridades públicas para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.