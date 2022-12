Agenda 2023: especialistas apontam quais deveriam ser as prioridades do governo Lula para reconstruir o país

Não é tarefa fácil calcular a gravidade das muitas boiadas que passaram durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Mais difícil ainda é calcular como reverter o legado de destruição, especialmente na área socioambiental e na trabalhista.



Essa terra pisoteada e arrasada com a qual terá de lidar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inclui sucateamento de instituições responsáveis por coibir desmatamento e queimadas, facilitação do acesso a armas, explosão de conflitos, nenhum centímetro de terra indígena demarcada, degradação ambiental e asfixia de políticas públicas cruciais, como a de combate ao trabalho escravo.



O resultado das urnas nas eleições presidenciais trouxe uma oportunidade de discutir o futuro do país a partir de uma agenda de reconstrução. Mas por onde começar? Quais devem ser as prioridades da gestão Lula a partir de 1o de janeiro de 2023?



A Repórter Brasil ouviu especialistas, ativistas e ONGs que responderam a essas perguntas para elencar quais deveriam ser os primeiros atos do governo em quatro grandes áreas de interesse: direitos humanos, questões indígenas, meio ambiente e direitos trabalhistas.

1. DIREITOS HUMANOS

Organização de direitos humanos elegem reforma agrária e ‘revogaço das armas’ como prioridades

Apesar do alívio com o fim do governo Bolsonaro, movimentos de defesa de trabalhadores rurais e quilombolas projetam quatro anos desafiadores para colocar em práticas ações que revertam e reparem as violações na área social cometidas nos últimos 4 anos

2. LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Foco inicial precisa ser em aumentar o salário mínimo e revisar a reforma trabalhista, dizem especialistas

Medidas a serem tomadas com a posse do novo presidente precisam, na opinião de organizações do setor, ir além da geração de empregos e garantir condições dignas de trabalho; fortalecimento do Ministério do Trabalho também é considerado crucial



3. QUESTÕES INDÍGENAS

Rever cortes orçamentários que prejudicaram áreas como proteção aos isolados também precisa entrar na pauta; líderes reiteram a importância de decisões serem tomadas sempre em conjunto com povos originários

4. MEIO AMBIENTE