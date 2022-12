Íntegra das respostas da Koster Keunen e Carnaúba do Brasil

Koster Keunen



Perguntas enviadas pela Repórter Brasil



1) What are the policies of Koster Keunen in relation to its suppliers of carnauba wax?

2) Does Koster Keunen perform any monitoring to verify the social and environmental compliance of products purchased from its canaúba suppliers in Brazil?

3) What actions will be taken by Koster Keunen after the denunciations presented above?



Resposta da Koster Keunen, enviadas por John Koster, presidente da empresa



Koster Keunen regularly audits suppliers and has Economic, Social, and Environmental policies in place for our company and suppliers.

Our last audit of Carnauba do Brasil was completed Jan 15 2018 with no irregularities found at that manufacturing facility. We are unable to audit back to powder suppliers as it is our understanding that part of the supply chain are independent contractors.

To ensure alignment with our social and environmental initiatives, Koster Keunen purchases carnauba from members of the Carnauba Syndicate where Carnauba do Brasil is a member. The Carnauba Syndicate is an initiative which aims to improve the distribution of sustainable technology, environmental education and social investment in the carnauba production chain. Carnauba Do Brazil is also a member of the Sustainable Carnauba Project, Fair Trade, and Organic Certified.



Moving forward Koster Keunen will continue monitoring and auditing suppliers with an added emphasis placed on monitoring upstream suppliers to the extent possible.



Carnaúba do Brasil



Perguntas enviadas pela Repórter Brasil

1 – A Carnaúba do Brasil teve ciência da autuação por trabalho escravo desses dois fornecedores à época do resgate? Quais as ações tomadas pela empresa naquela ocasião? Os empregadores seguem sendo fornecedores da empresa?



2 – Quais as ações da Carnaúba do Brasil para monitorar a conformidade socioambiental dos seus fornecedores? A empresa possui sistema ou estratégias de monitoramento que possam garantir que 100% das aquisições de pó de carnaúba estão livres de violações aos direitos humanos?



3 – Quais os principais desafios da Carnaúba do Brasil em monitorar seus fornecedores de pó de carnaúba?



Resposta da Carnaúba do Brasil, enviada por Pedro Mapurunga Azevedo, diretor de operações da empresa



Obrigado pelo seu contato, é bom ter oportunidade de tratar sobre esse assunto.



Fizemos uma busca aqui em nosso sistema e identificamos que o primeiro nome mencionado no email da reportagem nunca foi nosso fornecedor em momento algum e que o segundo nome nos forneceu uma única vez no dia 27/06/2017.



Não tivemos ciência sobre este caso e nem fomos informados pelo Ministério Público do Trabalho a respeito, quando tomamos ciência de casos como esse, suspendemos qualquer tipo de compra de quem não segue as boas condições legais de trabalho. Consultamos a lista negra do MPT frequentemente e não compramos matéria-prima de fornecedores que estão presentes nesta.



Nossa empresa tem como uma das prioridades as melhores condições da cadeia produtiva, temos diversas ações nesse quesito, sejam em trabalhos de parceria com o SindCarnaúba/Associação Caatinga, ações estas que nos últimos meses têm sido coordenadas pelo Desembargador do TRT da 7a Região, Dr. Franzé Gomes. Sejam com algumas certificações internacionais voltadas para melhores condições de trabalho e aprimoramento ESG. Esta é uma condição prioritária para a Carnaúba do Brasil.

