Leia a reportagem completa Syngenta A Syngenta investe em pesquisa e desenvolvimento de soluções agrícolas inovadoras e baseadas em ciência. A utilização de nossos produtos é regida por determinações de órgãos reguladores de todo o mundo para garantir a máxima segurança para agricultores, consumidores e meio ambiente; e varia naturalmente de país para país, dependendo de fatores como os tipos de culturas em que serão aplicados, tipos de pragas e doenças que controlam, composição do solo e condições climáticas locais, entre outros. Nossos produtos estão entre os mais regulamentados do mundo e são seguros quando utilizados de acordo com as especificações descritas em bulas e receituários agronômicos. Além disso, desempenham um papel essencial na produção de alimentos de qualidade, seguros e sustentáveis. No que se refere à relação entre a aplicação de produtos de proteção de cultivos e o cuidado com insetos polinizadores, incluindo as abelhas, a Syngenta investe em diversos programas e iniciativas que fomentam a coexistência entre agricultura e apicultura. Entre eles, cabe destacar no Brasil o Projeto de Coexistência Converge/GeoApis que tem como base uma solução digital, para viabilizar essa coexistência harmônica e sustentável. A plataforma conecta agricultores e apicultores, mitigando conflitos de relacionamento nas áreas agrícolas, gerando valor compartilhado e ajudando na conservação das abelhas. A iniciativa tem como referência o Protocolo de Coexistência, celebrado entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil (ORPLANA) e a Syngenta. Cabe adicionar que entre os princípios ativos dos defensivos agrícolas envolvidos em programas como este, está o Tiametoxam. A Usina Colombo é cliente Syngenta e inclusive parceira da empresa no Projeto de Coexistência descrito anteriormente. Bayer Agricultores de todo o mundo têm necessidades diferentes quando se trata de proteger suas plantações de pragas e doenças. Alguns pesticidas não registrados na EU, por exemplo, podem ser necessários em países fora da região para diferentes culturas ou pragas não existentes na UE. Por exemplo, os climas tropicais e subtropicais tendem a ter alta pressão de pragas e doenças devido à combinação de calor e umidade que resultam em diferentes plantas daninhas, pragas e fungos. Outros países têm suas próprias estruturas regulatórias para avaliar os riscos dos pesticidas e seu uso, inclusive sobre o meio ambiente. No Brasil, MAPA, Anvisa e Ibama avaliam criteriosamente o risco dos pesticidas, e a Bayer segue à risca todas as determinações dos órgãos reguladores. O Imidacloprido é uma ferramenta importante e segura para à saúde humana, animal e ao meio ambiente de acordo com as recomendações aprovadas pelas autoridades brasileiras em bula. Quanto à clotianidina, a companhia não comenta produtos que estão fora de seu portfólio no Brasil. A Bayer é uma empresa focada em pesquisa e inovação e está constantemente buscando soluções complementares para seus clientes.

Leia a reportagem completa

Syngenta

A Syngenta investe em pesquisa e desenvolvimento de soluções agrícolas inovadoras e baseadas em ciência. A utilização de nossos produtos é regida por determinações de órgãos reguladores de todo o mundo para garantir a máxima segurança para agricultores, consumidores e meio ambiente; e varia naturalmente de país para país, dependendo de fatores como os tipos de culturas em que serão aplicados, tipos de pragas e doenças que controlam, composição do solo e condições climáticas locais, entre outros. Nossos produtos estão entre os mais regulamentados do mundo e são seguros quando utilizados de acordo com as especificações descritas em bulas e receituários agronômicos. Além disso, desempenham um papel essencial na produção de alimentos de qualidade, seguros e sustentáveis.

No que se refere à relação entre a aplicação de produtos de proteção de cultivos e o cuidado com insetos polinizadores, incluindo as abelhas, a Syngenta investe em diversos programas e iniciativas que fomentam a coexistência entre agricultura e apicultura. Entre eles, cabe destacar no Brasil o Projeto de Coexistência Converge/GeoApis que tem como base uma solução digital, para viabilizar essa coexistência harmônica e sustentável. A plataforma conecta agricultores e apicultores, mitigando conflitos de relacionamento nas áreas agrícolas, gerando valor compartilhado e ajudando na conservação das abelhas. A iniciativa tem como referência o Protocolo de Coexistência, celebrado entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil (ORPLANA) e a Syngenta. Cabe adicionar que entre os princípios ativos dos defensivos agrícolas envolvidos em programas como este, está o Tiametoxam. A Usina Colombo é cliente Syngenta e inclusive parceira da empresa no Projeto de Coexistência descrito anteriormente.

Bayer

Agricultores de todo o mundo têm necessidades diferentes quando se trata de proteger suas plantações de pragas e doenças. Alguns pesticidas não registrados na EU, por exemplo, podem ser necessários em países fora da região para diferentes culturas ou pragas não existentes na UE. Por exemplo, os climas tropicais e subtropicais tendem a ter alta pressão de pragas e doenças devido à combinação de calor e umidade que resultam em diferentes plantas daninhas, pragas e fungos.

Outros países têm suas próprias estruturas regulatórias para avaliar os riscos dos pesticidas e seu uso, inclusive sobre o meio ambiente. No Brasil, MAPA, Anvisa e Ibama avaliam criteriosamente o risco dos pesticidas, e a Bayer segue à risca todas as determinações dos órgãos reguladores.

O Imidacloprido é uma ferramenta importante e segura para à saúde humana, animal e ao meio ambiente de acordo com as recomendações aprovadas pelas autoridades brasileiras em bula. Quanto à clotianidina, a companhia não comenta produtos que estão fora de seu portfólio no Brasil.

A Bayer é uma empresa focada em pesquisa e inovação e está constantemente buscando soluções complementares para seus clientes.