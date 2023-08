Repórter Brasil oferece bolsas de R$ 8 mil para reportagens sobre o financiamento de violações socioambientais

Dados disponíveis na plataforma Florestas e Finanças devem ser utilizados como base das investigações; inscrição e proposta de pauta pode ser feita até 31/08 no formulário on-line

Um enorme banco de dados aberto ao público que avalia os financiamentos recebidos por mais de 300 empresas de carne bovina, soja, óleo de palma, celulose, papel, borracha, madeira e minérios, com operações que podem impactar o meio ambiente e a sociedade. Essa é a plataforma Florestas e Finanças, um produto oferecido pela Coalizão Florestas e Finanças, integrada pela Repórter Brasil e diversas organizações internacionais, como Rainforest Action Network e Profundo.

Estudos indicam que 90% do desmatamento na Amazônia é feito para abrir pastagens para rebanho de gado (Foto: Fernando Martinho/Repórter Brasil)

A plataforma tem sido utilizada como base para várias investigações recentes realizadas pela Repórter Brasil, gerando publicações que repercutiram no país e no exterior. São os casos, por exemplo, da reportagem que revelou que o BNDES emprestava dinheiro para desmatadores na Amazônia, bem como para o relatório de pesquisa “Conexões infames: a relação entre o sistema financeiro francês e o desmatamento no Brasil”.

Para incentivar o uso dessa ferramenta de pesquisa, a Repórter Brasil vai repetir uma experiência já realizada em anos anteriores e está lançando a terceira edição do concurso de bolsas para produção de reportagens especiais. Desta vez, são oferecidas duas bolsas de R$ 8 mil cada para a produção de investigações sobre quem financia atividades econômicas com graves impactos socioambientais, utilizando os dados da plataforma Florestas e Finanças.



As bolsas se destinam a jornalistas e estudantes de jornalismo em todo o país que queiram investigar mais a fundo sobre o papel de bancos e investidores. O concurso de bolsas busca contribuir para difundir o conhecimento dessa ferramenta, estimular a pesquisa em seu banco de dados e mostrar sua importância para a questão socioambiental brasileira.

Inscrições



As pautas propostas por jornalistas ou estudantes de jornalismo para a produção de reportagens sobre quem financia violações socioambientais devem necessariamente utilizar o banco de dados da plataforma Florestas e Finanças. A inscrição com as propostas deve ser feita até o dia 31/08, por meio deste formulário on-line.

Premiação



Os vencedores serão anunciados no dia 15/9 nas redes sociais da Repórter Brasil e comunicados por e-mail. Todo o processo de apuração e elaboração das reportagens será acompanhado pela equipe da Repórter Brasil. Desde que cumpram os critérios de qualidade da organização, as reportagens geradas pelas propostas vencedoras serão publicadas no nosso site.

Leia o regulamento do concurso. E inscreva-se neste formulário on-line.

Em caso de dúvidas, escreva para [email protected]

