Íntegra dos esclarecimentos de empresas e fazendeiros Matopiba

Confira na íntegra as notas enviadas por Canabrava Agropecuária, Polícia Militar da Bahia, Dino Faccioni, JBS e Bunge

Canabrava Agropecuária



Boa tarde.

Inicialmente, agradecemos o contato e a possibilidade de esclarecer a verdade dos fatos.

A Canabrava Agropecuária é legítima proprietária da área de terras em questão há mais de 30 (trinta) anos, todas objeto de registro mobiliário regular no Cartório do Registro de Imóveis de Formosa do Rio Preto (BA).

De logo, é preciso esclarecer que a comunidade do São Marcelo não está situada dentro da área de propriedade da Canabrava, mas nas margens opostas do Rio Sapão e Preto, como bem ilustra a seguinte imagem:



Como forma a auxiliar a respectiva subsistência, a Canabrava permitia, como concessão especial, que alguns moradores da Comunidade do São Marcelo utilizem uma pequena parte de sua área para o pasto dos animais (poucos) que eram de sua propriedade.

Essa concessão foi sendo renovada, até que, recentemente, certamente estimulados por pessoas com interesses na legítimos, os supracitados moradores, acompanhados de outros que nunca haviam, sequer, adentrado a Fazenda Santa Maria, passaram a realizar atos que materializavam graves danos ambientais na área da Canabrava, a exemplo de pesca predatória, desmatamentos e incêndios às margens dos rios.

Diante desta situação, a Canabrava, não apenas para preservar o meio ambiente, mas, também, para evitar que fosse responsabilizada por atos de terceiros, contratou, regularmente, empresa de segurança para fazer cessar os atos indevidos. Não houve, em momento algum, truculência. Tudo que se buscou foi impedir a prática de atos ilegais, os quais contrariam, inclusive, o histórico dos moradores da Comunidade de São Marcelo que detinham autorização para o pastoreio.

Registre-se que não existe guarita de acesso, mas, sim, uma pequena casa destinada aos funcionários da Canabrava responsáveis pela manutenção da área.

Mesmo que tenha interesse em colaborar com a Comunidade de São Marcelo, a Canabrava não pode permitir que pessoas mal-intencionadas se utilizem de moradores daquela comunidade para, além de praticar danos ambientais, tentar usurpar áreas de terra de sua propriedade.

Contudo, Canabrava, inclusive em respeito a determinação judicial, não está criando qualquer obstáculo ao pastoreio, mantendo a permissão e tolerância de uso neste ponto.

Por final, preservando a isenção jornalística que é função de V.Sa. pedimos, encarecidamente, para haja muito cuidado a fim de evitar a utilização de excertos, frase ou expressões descontextualizadas, tudo para que seja preservado a verdadeira declaração da Canabrava.

Ficando à sua disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário, pedimos, por gentileza, que nos envie a matéria quando da sua disponibilização/publicação.

SOBRE O ATENTADO

Em resposta ao seu questionamento, esclarecemos que:

– A Canabrava tomou conhecimento pelos meios ordinários, juntamente com diversas outras pessoas da região, não possuindo detalhes ou maiores informações sobre o ocorrido;

– A Canabrava não possui qualquer envolvimento no referido ato, repudiando-o de forma absoluta.

Polícia Militar da Bahia

Informamos que, no âmbito das apurações conduzidas pela Polícia Militar, o fato em questão foi objeto de investigação no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 008/2021, que foi concluído e remetido ao Ministério Público.

Dino Faccioni



Nunca usei e nem autorizei uso de violência, vendo soja e milho para diversas empresas e que eu saiba lá não tem e nunca teve posseiros.



Estou aqui a mais de trinta anos, todo mundo me conhece e sabem da minha vida pois, sempre pautei pelo justo e correto e jamais tive interesse em prejudicar alguém.



JBS



A JBS informa que a Fazenda GBC não é fornecedora da Companhia.



Bunge



A Bunge reitera que seu compromisso de estar livre de desmatamento e conversão de vegetação nativa nas cadeias de valor em 2025 é parte central da estratégia e planejamento de negócios da empresa. A Bunge não compra grãos de áreas embargadas e mantém rígido controle sobre critérios socioambientais em suas operações. Utilizamos tecnologia de satélite de ponta para monitorar áreas prioritárias na América do Sul – mais de 16.000 fazendas, cobrindo mais de 20 milhões de hectares. Como resultado desses esforços, mais de 97% dos nossos volumes de soja do Brasil são livres de desmatamento e conversão. Isso mostra que estamos muito próximos de alcançarmos nossa meta de desmatamento zero em 2025.



Nosso monitoramento é capaz de identificar mudanças no uso da terra e no plantio de soja em cada uma das fazendas de onde originamos e captura toda e qualquer abertura de novas áreas nas regiões monitoradas. Todos os grãos originados pela Bunge passam por um rigoroso sistema de análise de restrições socioambientais. O risco de possível triangulação é considerado em nosso procedimento de restrição para originação. Nós verificamos se a fazenda tem capacidade para prover o volume que está sendo comprado, incluindo checagem in loco durante a colheita e carregamento de grãos, quando necessário.



Além disso, alegações plausíveis de abuso aos direitos humanos ou outras formas de exploração não são toleradas. Fazendas que forem identificadas pelas autoridades como envolvidas em casos de abuso aos direitos humanos são imediatamente bloqueadas em nossa cadeia de suprimentos. Entre outros controles, verificamos diariamente a lista pública elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego de empresas que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo. A Bunge também possui um canal global e confidencial em 19 línguas para receber e responder às preocupações relacionadas às suas políticas socioambientais. Continuamos a aprimorar nossa governança e práticas em questões relacionadas aos direitos humanos, incluindo o estabelecimento de uma equipe global de Direitos Humanos em 2022 e o lançamento de nossa Política Global de Direitos Humanos no início de 2023.



A Bunge reitera a confiança nos sistemas de checagem socioambiental e monitoramento que estruturou ao longo dos últimos anos e se mantém comprometida em promover padrões avançados e desenvolver abordagens práticas e sustentáveis. Isso é parte de nossa estratégia e nós vamos continuar comprometidos com essa jornada.