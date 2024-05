Ouça nas plataformas de áudio

“Eu liguei para o meu marido e falei: ‘eu vou levar ela para casa. Se eu não achar um lugar, não vou deixar (sozinha), porque eu fiquei com medo de ela voltar lá e acontecer alguma coisa’”.

Corriam os primeiros meses de 2019 quando a dentista Sandra de Souza foi surpreendida por Berta, uma trabalhadora boliviana, enquanto atendia na UBS (Unidade Básica de Saúde) da Casa Verde, zona norte da capital paulista.

Desesperada, Berta chorava e relatava como havia fugido da oficina de costura em que morava e trabalhava, depois de uma briga com os patrões, que negaram até almoço a suas filhas pequenas. Ao sair em busca de ajuda, no entanto, Berta teve de deixar para trás o marido, Omar, e o filho mais velho.

O terceiro episódio do No Labirinto – podcast em seis capítulos da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil – narra a história de uma família trazida de Santa Cruz de La Sierra, a cidade mais populosa da Bolívia, para trabalhar em uma oficina de costura em São Paulo.

A oferta inicial era de bons salários e de educação para as crianças. Não demorou muito, no entanto, para a família entender que havia sido enganada. Com a ajuda da dentista Sandra, Berta procurou orientação do Centro de Apoio Pastoral do Imigrante (Cami), organização especializada no acolhimento de estrangeiros em situação de vulnerabilidade.

“Quem fez minhas roupas? E a que preço?”

Não é novidade que a indústria da moda utiliza mão de obra escravizada. Marcas mundialmente famosas já tiveram seus nomes envolvidos neste tipo de crime, normalmente verificado em fornecedores subcontratados para realizar etapas do processo produtivo que demandam a habilidade de costureiros.

Um levantamento feito no início de 2023 pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) mostra que, nos últimos 12 anos, mais de mil imigrantes foram resgatados de trabalho em condições análogas à de escravos no Brasil. De cada dez deles, quatro eram da Bolívia. A maioria atuava justamente no setor têxtil.

Ficha técnica No Labirinto

Roteiro e apresentação: Claudia Jardim

Produção: Raquel Baster

Desenho sonoro e mixagem: Niquini Júnior

Ilustração: Kael Abello – Utopix

Edição de vídeo: Bruna Damin

Redes Sociais: Tamyres Matos e Beatriz Vitória

Coordenação: Carlos Juliano Barros