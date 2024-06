NESTA QUARTA-FEIRA (05), o documentário “Relatos de um Correspondente da Guerra na Amazônia”, da Repórter Brasil, faz sua estreia internacional em Londres, na Inglaterra, em um evento em homenagem ao jornalista britânico Dom Phillips e ao indigenista brasileiro Bruno Pereira, assassinados dois anos atrás, no Vale do Javari, estado do Amazonas.

Narrado em primeira pessoa, o filme segue os passos do jornalista Daniel Camargos na busca pelo corpo de seu amigo e colega de profissão. O documentário é um dos indicados ao Prêmio Gabo 2024, o mais prestigiado do jornalismo latinoamericano, e sagrou-se vencedor do 40º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, no ano passado.

No evento desta quarta-feira no Frontline Club, em Londres, a exibição do filme acontece após uma homenagem a Dom e Bruno, conduzida por familiares, amigos, e pelo embaixador brasileiro Antonio Patriota. Um debate vai reunir os diretores Ana Aranha e Daniel Camargos, além do editor de meio ambiente do diário britânico The Guardian, Jonathan Watts.

Nos dias seguintes, haverá mais exibições em Londres e em Paris, na França. Os eventos são gratuitos e as informações sobre as inscrições podem ser conferidas no site oficial do filme.

Sobre o documentário

Ao descobrir o modo violento como seu amigo foi assassinado, Daniel Camargos embarca em uma jornada reflexiva sobre o papel dos jornalistas que cobrem os conflitos na maior floresta do mundo e se pergunta: vale a pena seguir neste ofício e terminar como Dom?

A resposta vem em outras coberturas pela Amazônia, quando Camargos conhece os Guajajara, no Maranhão. A comunidade indígena se organiza para enfrentar os invasores que derrubam árvores dentro de seu território. Os guerreiros Guajajara acumulam uma longa lista de perdas violentas, amigos e parceiros que somam 50 mortes nos últimos 20 anos. Para eles, não há outro nome para o que vivem: é uma guerra.

Daniel segue para o Pará, viajando longas distâncias até chegar a aldeias Munduruku. Ali, no meio da floresta que deveria estar saudável, crianças caem com dor nas pernas, idosos perdem a visão e bebês nascem com problemas neurológicos incapacitantes – consequências da contaminação por mercúrio usado nos garimpos. Apesar do horror, as comunidades se recusam a sair e seguem denunciando os invasores.

A resistência dos povos indígenas ajuda Camargos a processar a perda do amigo e muda o modo como o repórter enxerga o seu papel na cobertura das muitas guerras em curso na Amazônia.

Agenda – Estreia Internacional

5 de Junho, 19h

Homenagem a Dom Phillips e Bruno Pereira seguida de exibição do filme com debate entre Jonathan Watts, editor global de meio ambiente no The Guardian, e os diretores Ana Aranha e Daniel Camargos

Inscreva-se aqui – evento aberto para todos

Frontline Club, 13 Norfolk Pl – Londres

Metrô: Paddington Station

6 de Junho, 19h

Exibição seguida de debate com os diretores Ana Aranha e Daniel Camargos e a repórter Cécile Andrzejewski, da Forbidden Stories

Inscreva-se aqui – evento gratuito e aberto para todos

Columbia Global Centers | Paris 3 | Reid Hall

4 rue de Chevreuse 75006 – Paris

7 de Junho, 18h

Exibição seguida de debate com a editora assistente de meio ambiente no The Guardian, Bibi van der Zee, Carole Mitchell, da Mighty Earth, e os diretores Ana Aranha e Daniel Camargos

Inscreva-se aqui – evento gratuito e aberto para todos

BLOC, Queen Mary University of London, ArtsOne Building Londres

Metrô: Mile End