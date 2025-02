DE SÃO FÉLIX DO XINGU (PA) — Três indígenas parakanã trocaram tiros com invasores na terra indígena Apyterewa, no sudeste do Pará, no dia 25 de janeiro. Um mês antes, em 18 de dezembro, a aldeia recém-construída Tekatawa havia sido alvo de um ataque armado. Os dois episódios mostram que o nível de tensão após a reocupação do território está elevado.

No tiroteio de janeiro, os indígenas haviam saído de suas aldeias para caçar e toparam com um acampamento com panelas e outros itens de não-indígenas. Foram surpreendidos por disparos e revidaram. Em dezembro, os parakanã também foram surpreendidos por tiros. Fotos e vídeos feitos pelos parakanã mostram cartuchos de munição no chão e furos de bala em redes e paredes de casebres de madeira. “Eles vieram para matar, porque foram muitos tiros. Por sorte, ninguém ficou ferido”, relata Surara Parakanã, liderança do povo da Apyterewa.

Os parakanã estão criando novas aldeias longe das margens do Xingu como medida de vigilância, dentro de uma estratégia de retomada e ocupação do território. Desde a operação de desintrusão, que em 2023 retirou centenas de invasores da Apyterewa, os indígenas dizem que se mantêm em estado de guerra. Eles circulam pela área armados com espingardas, facas, arco e flechas e escoltados pela Força Nacional e Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas). Com frequência, artefatos de ferro pontiagudos enterrados por invasores nas estradas de terra precárias furam os pneus das caminhonetes das equipes de monitoramento.