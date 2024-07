Açaí vira moda global e cresce preocupação com acidentes na coleta

De botina, camiseta de manga comprida e um facão na bainha do calção, Gabriel Freire, 23, sobe no açaizeiro de 15 metros e a árvore estala com seu peso para apanhar um cacho de 20 quilos apoiado no braço. Ele vive na comunidade ribeirinha Nova Esperança e começou a apanhar açaí com 14 anos de idade. No auge da safra Freire chega a subir em 40 árvores por dia para encher até dez sacas de 50 quilos cada. “É um pouco arriscado e dá medo, mas deixa o medo de lado e vai”, conta.

“Às vezes acontece uma fatalidade”, relata o apanhador Francisco Silva de Oliveira, que vive na comunidade vizinha, Terra Preta. Ele já se acidentou quando coletava um cacho: “eu percebi que a árvore ia quebrar, fechei os olhos e esperei a porrada”. Por sorte, caiu na água e não se machucou.

A Repórter Brasil foi até Codajás e conversou com dezenas de apanhadores de açaí, como são conhecidos os coletores do fruto no Amazonas. É consenso que a coleta é uma atividade perigosa, mas para os coletores vale a pena pelo valor do produto.