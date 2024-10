‘Cemitério de animais’ é achado em fornecedor da Philip Morris e fábricas da moda

Ainda segundo o relatório de demonstrações financeiras da Santa Colomba, outra porção relevante (32,5%) das receitas líquidas em 2023 é proveniente da produção de algodão. A empresa é certificada pela Better Cotton Iniciative, principal programa de sustentabilidade do setor no mundo.

No Brasil, os produtores de algodão que seguem o Programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR), da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), podem vender com o selo Better Cotton. Segundo a Abrapa, o grupo Santa Colomba tem ambos os selos desde a safra 2018/2019.



De acordo com dados alfandegários acessados pela Repórter Brasil, a Santa Colomba forneceu algodão certificado para uma fábrica da Soorty Enterprises, do Paquistão, em julho deste ano. A Soorty está na lista de fornecedores da marca de roupas H&M, divulgada pela empresa em seu site.



Consultada sobre o caso envolvendo um fornecedor de sua cadeia produtiva, a H&M afirmou que “trata com muita seriedade” qualquer possível violação de seus requisitos e que os seus fornecedores contam com o selo Better Cotton. “Atualmente, o sistema de avaliação inclui referências à proteção da vida selvagem e [define] que os produtores [de algodão] precisam ter conhecimento dos animais que circulam em seus campos e adotar medidas para não afetá-los negativamente”, diz nota da empresa. A companhia disse ainda que comunicou suas preocupações à certificadora Better Cotton.



A Better Cotton afirmou que notificou formalmente a Abrapa ao descobrir o caso, “permitindo que eles realizem uma investigação minuciosa e preparem um relatório com suas conclusões”. A certificadora disse ainda que os produtores que usam seu selo “precisam ter conhecimento dos animais que circulam em seus campos e implementar medidas para não afetá-los negativamente”.

O posicionamento da H&M e da Better Cotton Iniciative pode ser lido, na íntegra, aqui.

Dados alfandegários acessados pela reportagem também indicam o fornecimento, durante o ano de 2023, de algodão do grupo Santa Colomba para a Crescent Textile Mills, no Paquistão, e para uma unidade do grupo Kipas Holding na Turquia.

A paquistanesa Crescent está na lista de fornecedores divulgada pela Ralph Lauren. Já a Kipas Holding figura na lista de fornecedores da PVH, dona da Calvin Klein e Tommy Hilfiger. Outra empresa do grupo Kipas, a Kipas Pazarlama Ve Ticaret A.S., também é mencionada na listagem da H&M.



A Repórter Brasil não obteve retorno das fábricas Soorty, Crescent e Kipas, das varejistas Ralph Lauren e PVH, além da Abrapa, que é responsável pelo selo ABR, usado como parâmetro para a certificadora Better Cotton. O espaço segue aberto para futuras manifestações.



“A responsabilidade da cadeia com a proteção ambiental e animal tem que ser total. Da mesma forma que não queremos consumir nenhuma marca oriunda de trabalho escravo, que causa desmatamento, também não queremos marcas que estejam relacionadas à mortandade de animais”, opina Rodrigo Gerhardt, da organização Proteção Animal Mundial.



Esta reportagem foi apoiada pelo Fundo de Reportagem sobre Animais e Biodiversidade da Brighter Green.