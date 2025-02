Íntegra do posicionamento enviado para reportagem sobre precarização de trabalho em barracões do Carnaval do RJ

Leia a reportagem completa

RioTur (Prefeitura)

A Riotur informa que faz o acompanhamento da prestação de contas do repasse feito às escolas de samba do Grupo Especial, de acordo com as diretrizes presentes no “Manual para apresentação de prestação de contas dos incentivos culturais concedidos para a realização do carnaval”.

Já com as escolas de samba das Séries Ouro, Prata e Bronze, a prestação de contas é feita pelas Ligas, que fazem a distribuição do repasse para as agremiações.

Todos os repasses já foram feitos. Mas o processo de liberação dos valores depende diretamente da documentação enviada por cada escola. Com isso, o fluxo de pagamento pode variar, já que esse repasse só ocorre após a análise e aprovação da documentação específica de cada agremiação e, a partir daí, são feitas as publicações no DO.

Esse ano, os desfiles na Intendente Magalhães terão uma série de melhorias, entre eles a melhoria da qualidade do som, novos refletores e paineis de LED, além organização mais estruturada do trânsito no entorno.