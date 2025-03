Posicionamentos enviados para reportagem sobre parceria entre CBPM e Brazil Iron

Veja as notas enviadas por Brazil Iron e CBPM para a reportagem “xxx”

Brazil Iron



O Projeto Ferro Verde da Brazil Iron, com investimentos de US$ 5 bilhões, tem o potencial de posicionar a Bahia como líder global na produção de ferro verde e na descarbonização da indústria siderúrgica.

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), órgão oficial do Estado, acompanha as atividades de todos os projetos minerais na Bahia. Portanto, é coerente e corriqueiro que o Governo do Estado e a CBPM tenham interação com quaisquer comunidades no entorno de empreendimentos desse tipo.



A relação entre a empresa e o Estado da Bahia, via CBPM, tem como objetivo assegurar que os direitos das populações da região sejam respeitados e que eles recebam toda a assistência necessária durante a implementação e desenvolvimento do empreendimento.

Afirmar que a Brazil Iron está usando quaisquer dessas instituições para “driblar” uma decisão judicial é uma alegação infundada.

A empresa nega ter causado danos às comunidades e reafirma seu compromisso com a saúde e o bem-estar da população. Para demonstrar essa responsabilidade, disponibilizou equipes médicas e tratamento integral gratuito para qualquer pessoa que alegasse ter problemas de saúde decorrentes das atividades no local. Essa medida proativa reforça a confiança na lisura e nas boas práticas de suas operações.

Vale ressaltar que nenhum dos problemas de saúde apontados pelos advogados ingleses foi comprovado pelos exames realizados. A companhia reafirma que está aberta e disponível para dialogar com a comunidade.

Decisão da Justiça Inglesa. A Brazil Iron reitera sua convicção de que a jurisdição brasileira é legítima e adequada para avaliar a questão em sua totalidade. A empresa irá recorrer da decisão proferida pela corte inglesa, que inclusive vetou o diálogo entre as partes.

Em sua avaliação, o juiz do caso reconhece o risco de decisões conflitantes com os processos em andamento no Brasil, afirmando: ‘como as questões centrais do caso (operação da mina, regulamentação e impacto ambiental) estão diretamente ligadas ao Brasil, a maioria das evidências relevantes estará lá. Isso fortalece o argumento de que o caso deveria ser julgado no Brasil.’

O sistema jurídico brasileiro tem plena competência para analisar e julgar este caso, com um ordenamento jurídico robusto para questões de responsabilidade ambiental. As instituições brasileiras, incluindo o Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Defensoria Pública, o Ministério Público e outros órgãos de proteção, detêm as ferramentas necessárias para assegurar a aplicação da lei.

CBPM

É preocupante que uma questão envolvendo brasileiros, sobre um empreendimento localizado em território nacional, contra uma empresa regularmente instalada e registrada no Brasil, seja julgada por um tribunal inglês.



A Assessoria de Comunicação da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) recebe, com perplexidade, os seus questionamentos, sobretudo em razão do viés tendencioso evidente na sua formulação. As expressões utilizadas e o juízo de valor embutido nas colocações feitas demonstram não uma busca genuína por informação, mas sim a tentativa de direcionar a narrativa de maneira mal-intencionada.

Não se trata de uma apuração legítima, mas sim de um exemplo clássico de jornalismo tendencioso, pautado por interesses escusos. É possível notar que os questionamentos apresentados têm motivação pessoal, utilizando-se de um suposto relato da comunidade apenas para conferir legitimidade à abordagem adotada.

Diante desse cenário, a Assessoria de Comunicação da CBPM reconhece seu comportamento como uma prática que fere os princípios básicos da ética jornalística e compromete a credibilidade da informação, portanto, não compactuará com essa iniciativa. No entanto, caso haja interesse de uma apuração séria e comprometida com a verdade, alheia a opiniões pessoais e insinuações ou distorções, esta Assessoria de Comunicação permanece à disposição para fornecer informações baseadas em fatos.

Por fim, faz-se importante reiterar que todas as informações referentes aos contratos que envolvem a CBPM, assim como as informações referentes a todas as despesas da empresa, inclusive, a respeito de viagens do presidente ou de qualquer funcionário em missão oficial, são públicas e podem ser acessadas por meio dos canais oficiais da companhia, garantindo total transparência e conformidade com as normas legais.