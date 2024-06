No sul do Pará, num raio de 380 quilômetros de Itaituba, foram apreendidas 34 máquinas em unidades de conservação ao largo do rio Tapajós: na Estação Ecológica Alto Maués, nas Florestas Nacionais do Jurupari, Crepori e Amaná e na Área de Proteção Ambiental (APA) Tapajós. As duas últimas foram as unidades de conservação com as maiores áreas de garimpo registradas em 2022, segundo o MapBiomas.

“O rio Creporizinho está morto”, lamenta Finger, do Ibama, se referindo ao rio que corre ao lado da APA Tapajós. Além do impacto sobre os recursos hídricos, o garimpo contribui para o avanço do desmatamento, por meio da abertura de pistas de pouso e ramais para acessar as áreas da atividade ilegal.

Essas unidades de conservação na bacia do Tapajós são vizinhas aos territórios do povo Munduruku. A atividade explodiu na região a partir de 2017, assim como os relatos de contaminação por mercúrio, substância usada para separar o ouro das impurezas.