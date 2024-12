FAZENDEIROS COM EMBARGOS ambientais tiveram acesso a verba pública ao contratarem seguros agrícolas subsidiados em 2024. Levantamento da Repórter Brasil identificou cinco propriedades, em diferentes regiões do Mato Grosso, que tiveram áreas embargadas por desmatamento ilegal na Amazônia e contrataram apólices da Brasilseg e da Mapfre, pagas parcialmente com dinheiro do governo federal. A Brasilseg é uma subsidiária do Banco do Brasil. Foram pagos R$ 52,7 mil em subsídios no total e as propriedades beneficiadas somam 1.821,4 hectares embargados.

As propriedades contrataram seguros com o apoio do PSR (Programa de Subvenção ao Seguro Rural). Por meio dele, o governo federal arca com uma parte das apólices como incentivo à produção agropecuária do país. Em 2023, o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) destinou R$ 933,1 milhões em subsídios para contratos de seguro rural, de acordo com informações do Relatório PSR 2023.

O levantamento da Repórter Brasil usou dados do PSR, de embargos estaduais do Mato Grosso e do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).